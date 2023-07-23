تعرف على المشروعات الفائزة فى الدورة الأولى من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

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القاهرة - سامية سيد - استطاعت المشروعات الفائزة في الدورة الأولى من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عقد شراكات بين عدد من المنظمات العالمية لتوفير التمويل اللازم لها ومنها مشروع "نظام إنذار ذكي بتقنية النانو للسيطرة والكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء" بمحافظة الإسماعلية عن فئة المبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، ومن فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة مشروع "صاحبات اليد الذهبية" بمحافظة الفيوم، ومشروع "تصميم قاطع ثلاثي الأبعاد من إعادة تدوير النفايات الإلكترونية" بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى مشروع "الخردة باب رزق" بمحافظة القاهرة الذي يعتمد على تصنيع حلي النساء من إعادة تدوير الخردة وتدريب النساء على هذه الحرفة، وعن فئة المشروعات متوسطة الحجم مشروع "استخدام عصارة نبات الرطريط في تكسير الزيوت" بمحافظة شمال سيناء.

وسيتم غلق باب التقدم لها في الأول من سبتمبر القادم، وتصل قيمة الجوائز النقدية المقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للفائزين، للمشروع الفائز بالمركز الأول إلى 750 ألف جنيه، و500 ألف جنيه للمركز الثاني، و250 ألف جنيه للمركز الثالث.