سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 23-7-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 23-7-2023، بحسب عدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك وإجازة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو.

سجل سعر الدولار اليوم في قطر الوطني الأهلي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

عرض بنك التنمية الصناعية، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.75 للشراء، و 30.85 للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وطرح البنك الأهلي المصري سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وحقق سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وقدّر بنك القاهرة، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وأما سعر الدولار في بنك قناة السويس، فحقق مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.