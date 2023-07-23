شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين برنامج تدريبى للمتعاملين مع السائحين بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للارتقاء بالعنصر البشري المتعامل مع الزائرين من المصريين والسائحين في المحافظات السياحية، تم تدشين برنامج تدريبي لكافة المتعاملين مع السائحين بمحافظة الأقصر، وذلك بالتعاون مع محافظة ومكتبة الأقصر وكلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر وعدد من الجهات المختلفة بالمحافظة.

ويستهدف البرنامج التدريبي كافة المتعاملين مع السائحين من أصحاب الحناطير، وأصحاب المراكب الشراعية، وأصحاب البازارات، وسائقي التاكسي، والعاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية والشركات السياحية، وذلك بهدف تحسين تجربة السياحية.

وتم بدء البرنامج بتدريب أصحاب الحناطير كمرحلة أولي حيث يتم استهداف عدد 350 صاحب حنطور ثم يليها تدريب كلاً من أصحاب المراكب الشراعية وأصحاب المراكب ذات الموتور ثم أصحاب التاكسي وأصحاب البازرات ثم الانتهاء بتدريب العاملين بالمنشآت الفندقية والشركات السياحية ليكون بذلك تم استكمال تدريب جميع العاملين والمتعاملين مع السائحين بمحافظة الأقصر.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب أن الهدف من هذا البرنامج هو الارتقاء بمستوى التعامل مع السائحين من قِبل جميع الفئات المتعامله معه مما ينعكس على التجربة السياحية والتي تسعى الوزارة إلى العمل على تحسينها، والتي تعتمد في أحد أضلعها على العنصر البشري المتعامل مع السائح نظرًا لأنه جزء لا يتجزأ من تلك التجربة.

وأشارت نعمة عطا مدير عام مكتب وزارة السياحة والآثار بالأقصر إلى أن المادة التدريبية تضمنت التوعية بأهمية السياحة بالنسبة للدخل القومي والنظافة وحسن المظهر والوعي السياحي وكيفية التعامل مع السائحين والأمانة وتخطيط سعر موحد للنشاط، كما شملت جزء توعوي تثقيفي خاص بإدارة المرور والمرافق بالأقصر تضمن الالتزام بالتراخيص وتوفير أماكن انتظار وتحديد القيمة الخاصة بالأجرة والتشغيل والمظهر الخاص بقائد الحنطور والشكل العام للحنطور.

وأضاف الدكتور محمد حساني مدير عام مكتبة الأقصر، أن مكتبة الأقصر تشرفت باستضافة تلك التدريبات كجزء من المسئولية المجتمعية عليها وأنها لن تدخر جهدًا للمشاركة في تلك الأنشطة.