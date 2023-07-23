شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الأحد 23 يوليو 2023 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في سعر الذهب في مصر اليوم الأحد عقب استقرار ملحوظ للأسبوع الثاني على التوالي وسجل الذهب 2165 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، حيث يشهد الطلب على الذهب استقرار ملحوظ وكذلك هدوء في سعر الصرف وهو ما ينعكس على استقرار الأسعار طوال تعاملات هذا الأسبوع.



أسعار الذهب في مصر اليوم: أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 21 يسجل 2165 جنيها.

عيار 18 يسجل 1851.5 جنيه.

عيار 24 يسجل 2468.5 جنيه.

الجنيه الذهب 17280 جنيها.

بيانات البطالة الأمريكية وتأثيرها على الذهب

أعلنت وزارة العمل الأمريكية الأسبوع الماضي إن مطالبات البطالة الأسبوعية انخفضت بمقدار 9000 إلى 228 ألفا مقارنة مع الأسبوع الماضي الذي كانت قراءته عند 237 ألف، بينما كانت التوقعات بقيمة 239 ألفا.

تراجع أعداد المطالبين بإعانات البطالة يعكس استمرار تماسك قطاع العمالة في الولايات المتحدة، وهو القطاع الذي يعتمد عليه البنك الفيدرالي في تقييمه لوضع الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي تسببت هذه البيانات في زيادة الضغط على عمليات البيع الذهب من أجل جني الأرباح لتتوسع الخسائر بالقرب من مستويات 1960 دولارا للأونصة.

الانخفاض الحالي في أسعار الذهب يعد تصحيح سلبي وعمليات بيع لجني الأرباح بعد الارتفاع الكبير الذى سجله المعن النفيس مع بداية الأسبوع وتسجيله أعلى مستوى منذ 9 أسابيع عند 1987 دولارا للأونصة.

الدولار الأمريكي انتعش في المقابل بشكل كبير وسجل ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، فقد ارتفع المؤشر اليوم بنسبة 0.3% في طريقه لتسجيل ارتفاع خلال هذا الأسبوع بنسبة 1.2%.