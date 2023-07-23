منتصف التعاملات.. تعرف على أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر مع منتصف التعاملات، حيث زاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لموقع "مصراوي".

ومع بداية تعاملات اليوم، هبط سعر جرام الذهب 10 جنيهات، قبل أن يعاود الارتفاع في منتصف التعاملات بنفس القيمة.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لـ "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1447 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1860 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2170 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2480 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم عطلة أسبوعية في بورصات المعادن العالمية.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1961 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في نهاية تعاملات أول الجمعة، بتراجع 7.5 دولار، وبنسبة 0.39% مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.