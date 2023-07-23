شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ضوابط لتنازل شركات البورصة عن أسهم الخزينة للمساهمين.. بعد الإقبال عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ضوابط تنازل شركات البورصة لمساهميها عن أسهم الخزينة التي لم يمر على شرائها عام ميلادي كأسهم مجانية، يأتي ذلك بعدما اشترت العديد من شركات البورصة، أسهم خزينة خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري، وجاءت أبرز الضوابط:

1- صدور قرار من الجمعية العامة العادية للشركة بالموافقة على التصرف في أسهم الخزينة بالتنازل عنها كأسهم مجانية للمساهمين، على أن يتم الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على دعوة الجمعية العامة لاتخاذ قرار بذلك والإعفاء من سداد المقابل النقدي لتنفيذ عملية التنازل.

2- ألا تقل الفترة الزمنية من تاريخ الجمعية العامة العادية وحتى نهاية السنة الميلادية المحتسبة من تاريخ شراء أسهم الخزينة عن 30 يوم عمل، وأن يتم تنفيذ عملية التنازل قبل انقضاء مدة السنة.

3- اتباع ذات إجراءات الإعلان عن توزيعات الأسهم المجانية، وضوابط التنفيذ المنصوص عليها بالمادة (33) من هذه القواعد.

ويتم إجراء عملية التنازل عن أسهم الخزينة لمساهمي الشركات، وفقًا للضوابط والإجراءات التنفيذية التي تحددها البورصة بالتنسيق مع شركة الإيداع والقيد المركزي، وبعد اعتمادها من هيئة الرقابة المالية.

وأقدمت العديد من شركات البورصة، على شراء أسهم خزينة خلال الفترة الماضية أبرزها الكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وأوراسكوم المالية القابضة، وليسيكو مصر، وإيديتا للصناعات الغذائية، ودايس للملابس الجاهزة.

وتعرف أسهم الخزينة بأنها الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من السوق من خلال بورصة الأوراق المالية ولا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة المصدرة لها.