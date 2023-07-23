شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: تجريب استخدام أقمشة جديدة لعلاج الجروح والإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسين معبد أستاذ مساعد علم الغزل والنسيج بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة بنى سويف ، إنه يتم تجريب أقمشة النانو تكستايل لعلاج الجروح والمتقرحات وبعض الامراض الأخرى في المعامل حاليا ، لافتا أن معامل النانو في مصر محدودة وقليلة للغاية حاليا ،لا سيما أن المعمل لابد أن يكون نموذجا لكلمة معمل بكل ما تحمله الكلمة من إمكانيات

أضاف معبد لـ"الخليج 365" إن أشهر معامل النانو تكستايل في إسبانيا ،وما تزال تلك الصناعة تتم على مستوى المعامل ،ولم يتم حتى الآن تصنيع ملابس منها للبيع أو للتجارة بصفة عامة ،وبالتالي ما يقال عن وجود تلك النوعية من الملابس على نطاق واسع غير دقيق.

وأشار إنه لكى نوضح صناعة النانو ؛فإنه يتم تكبير شعيرة القطن تحت المجهر لحجم الماسورة الكبيرة مثلا ،ويتم وضع مواد كيميائية فيها ،أو مضادات حيوية ،أو أي مادة لعلاج أمراض معينة ،وبالتالي يمكن للمريض ارتداء القميص ،أو القماش ويعالجه .

وكشف انه يمكن استخدام انسجة تلك النوعية من القماش في تصنيع نسيج لطبلة الاذن ويمكن استخدامه صناعيا في صنع فلاتر قوية لمصانع الاسمنت لمواجهة التلوث وغيرها من الصناعات.

وكشف الدكتور حسين معبد انه يقوم بعمل بحث متخصص حول استخدام النسيج " النانو تكستيايل" في علاج مرض العصب الطرفى ،وهو أمر سيكون له صدى عالمى الفترة المقبلة ، موضحا انه سبق علاج عدد من المرضى في مصر باستخدام النانو تكستايل .