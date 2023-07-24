شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير دولى: 25.3 تريليون دولار قيمة التجارة العالمية عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير منظمة التجارة العالمية أن نمو حجم التجارة في عام 2022 ، كان مستمرا من قبل المستهلك وارتفاع الطلب في أمريكا الشمالية وأوروبا، مع نمو الواردات بوتيرة أسرع من التجارة العالمية بشكل عام (6.0 في المائة و 5.2 في المائة، على التوالي).

في المقابل، تقلصت الواردات من الاقتصادات الآسيوية بشكل طفيف، وانخفضت 0.4 في المائة ، وعلى جانب التصدير، معظم المناطق سجلت نموا معتدلا باستثناءات شملت الشرق الأوسط ، حيث نمت الصادرات بنسبة 9.9 في المائة .

وذكر التقرير انه حسب متوسط ​​الصادرات والواردات زادت بنسبة 12 في المائة في عام 2022 ، وبذلك وصلت قيمة التجارة العالمية إلى 25.3 تريليون دولار أمريكي.

كما أن قيمة التجارة في الوقود والتعدين ارتفعت بنحو 59 في المائة على أساس سنوي ، فيما ارتفعت التجارة في المنتجات الزراعية بنسبة 19 في المائة ، وتصنيعها زادت بنسبة 21 في المائة.

وأوضح التقرير ان تجارة الخدمات التجارية سجلت زيادة بنسبة 15 في المائة من حيث قيمة الدولار الأمريكي في عام 2022 ، بقيادة قفزة بنسبة 79 في المائة.