شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري ليصل لـ9.237 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال شهر أبريل 2023 بمقدار 68 ألف برميل/يوم مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 9.237 مليون برميل/يوم، ويتوقع ارتفاعه خلال شهري مايو ويونيو 2023 ليصل إلى 9.332 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير ، أنه في تطور آخر، انخفض عدد الحفارات العاملة بمقدار 5 حفارات خلال شهر أبريل 2023 ليبلغ عددها 680 حفارة.

وتابع التقرير، انخفاض المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال شهر أبريل 2023 بمقدار 22 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 2753 مليون برميل، كما انخفض المخزون الإستراتيجي بمقدار 7 ملايين برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 1510 ملايين برميل.