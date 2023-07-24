شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام لتصل لـ6.3 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال شهر أبريل 2023 بنسبة %1.6 لتصل إلى حوالي 6.3 مليون برميل يوميا، بينما انخفضت صادراتها من النفط الخام بنسبة %14.8 لتبلغ حوالي 4.2 مليون برميل يوميا.

ارتفعت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال شهر أبريل 2023 بنسبة 15.4% لتصل إلى حوالي 2.2 مليون برميل يوميا، بينما انخفضت صادراتها من المنتجات النفطية بنسبة 4.4% لتبلغ حوالي 6 مليون برميل يوميا.