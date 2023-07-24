شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة بالفيوم.. إنشاء 6 محطات معالجة و3 لمياه الشرب و17 مشروع صرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " من أهم المشروعات القومية التي تشهدها الدولة في العصر الحديث، خاصة أنها تنفيذ مجموعة كبيرة من مشروعات البنية الأساسية، حيث أن المشروعات كانت بمثابة "حلم" لأهالي الريف المصرى، وتحول إلى واقع بفضل توجيهات رئيس الجمهورية ورعايته لهذا المشروع الضخم.

وعن مشروعات حياة كريمة التي تم الانتهاء منها في محافظة الفيوم في قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب، فقد تم إنشاء 6 محطات معالجة و 17 مشروعا لتوصيل خدمات الصرف الصحي، وإنشاء وتوسعة 3 محطات لمياه الشرب، وفي مجال تحسين الخدمات الصحية، إنشاء وتطوير 10 نقطة إسعاف و28 وحدة طب أسرة، فضلاً عن إنشاء وإحلال وتوسعة وصيانة 39 مدرسة لتطوير الخدمات التعليمية، وكذا إنشاء 8 مجمعات خدمات حكومية، و8 مجمعات خدمات زراعية، و5 مشروعات لرصف وتطوير الطرق الرئيسية، و17 مشروع للطرق الداخلية.

وبلغت نسبة انجاز مشؤوع محطة رفع قرية قوتة، بنسبة 45% للأعمال المدنية، ومحطة رفع قرية علي باشا الروبي، بنسبة إنجاز 85% للأعمال المدنية، وتطوير وحدة طب أسرة علي باشا الروبي بنسبة إنجاز 100%، ومشروع تأهيل ترعة بحر قارون بطول 4 كم بنسبة إنجاز 100%، ومجمع خدمات المواطنين (المركز التكنولوجي)، بقرية قوتة بنسبة إنجاز 100%، ومركز الأمومة والطفل، بنسبة إنجاز 55%.