شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم 24-7-2023.. 27 ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين 24-7-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن الخزانة العامة للدولة تحملت 675 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن 27 ألفًا و225 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تم تسليمها للمواطنين المستفيدين، بدلًا من عرباتهم المتهالكة التى تم تخريدها وفقًا للاشتراطات البيئية، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى نعرضها وفقا لما يلي:

المالية: تسليم 27 ألف سيارة جديدة لمبادرة إحلال المركبات وسنتوسع تدريجيا بالمحافظات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن «المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات» بدأت تلقى طلبات المواطنين بالإسماعيلية الراغبين فى إحلال سياراتهم المتقادمة التى مر على تصنيعها عشرين عامًا فأكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وفقًا للشروط والإجراءات المقررة؛ على نحو يسهم فى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات جديدة ومتطورة «موديل العام» وصديقة للبيئة بأسعار تنافسية، في فترة يصعب فيها توفير سيارات نتيجة لحالة السوق الحالية، فى إطار جهود الدولة للحد من تلوث الهواء، وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.

"توريشيما" اليابانية تستثمر 5 ملايين دولار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

شهد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع عقد تخصيص أرض بمساحة 30 ألف متر مربع لشركة توريشيما اليابانية لإنشاء مركز تجميع وصناعة وتوريد وصيانة مضخات المياه الضخمة اللازمة لبعض الأغراض الصناعية والمدنية لمحطات معالجة الصرف الصحي وتنقية وتحلية المياه، داخل مشروع "إندستريا السخنة" داخل المنطقة الاقتصادية، التابع للمطور الصناعي السويدي للتنمية الصناعية إحدى الشركات التابعة للسويدي إليكتريك.

شعبة السكر والحلوى تبحث توفير احتياجات المصانع من السكر حتى مارس 2024

عقدت شعبة السكر والحلوى والشيكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية، اجتماعها الدوري برئاسة المهندس حسن الفندي وبمشاركة المهندس أحمد الفندي عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة العليا للسكر، وذلك لمناقشة موقف الحكومة من توفير احتياجات المصانع من السكر بجانب حصر الخامات غير المفرج عنها بالموانئ.

نائب وزير السياحة تلتقى بوفد رسمى من مجلس النواب اليابانى خلال زيارتهم لمصر

التقت، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بوفد من مجلس النواب الياباني برئاسة كيهارا مينورو رئيس اللجنة الدائمة للأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة بالمجلس وعدد من أعضاء اللجنة فضلاً عن عدد من المسئولين بوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية، وذلك خلال زيارتهم لمصر والتي استمرت على مدار يومين.

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات هذا الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.176 تريليون جنيه.

أسعار النفط تسجل 80.77 دولار لخام برنت و76.76 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين 80.77 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 76.76 دولار للبرميل.

أسعار الذهب اليوم فى مصر تسجل 2165 جنيها للجرام عيار 21

ننشر آخر تحديث في سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين عقب استقرار ملحوظ للأسبوع الثاني على التوالي وسجل الذهب 2165 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر حيث يشهد الطلب على الذهب استقرار ملحوظ وكذلك هدوء في سعر الصرف وهو ما ينعكس على استقرار الأسعار طوال تعاملات هذا الأسبوع.

حماية المنافسة: اتخاذ قرارات بشأن 363 حالة في القطاعات والأسواق المختلفة

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية انتهاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، أنه خلال العام الماضي تم مناقشة واتخاذ نحو 363 قرار شملت الفصل في البلاغات وطلبات الفحص والدراسات التي بادر بها الجهاز، استحوذ فيها قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر.

سعر الدولار اليوم الاثنين 24-7-2023 بالبنوك المصرية

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 24-7-2023، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.