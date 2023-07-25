شكرا لقرائتكم خبر عن الوقود والزيوت المعدنية تتصدر أهم السلع التي صدرتها مصر أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الوقود والزيوت المعدنية قائمة أهم الصادرات المصرية إلى أكبر 5 أسواق في الخارج في شهر أبريل الماضي، حيث رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة صادرات مصر من الوقود والزيوت المعدنية إلى إيطاليا نحو 107 ملايين و478 ألف دولار في أبريل الماضي، يليها تركيا وبلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 42 مليونا و596 ألف دولار، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية بقيمة 50 مليونا و841 ألف دولار، و113 مليونا و363 ألف دولار.

وجاءت الأسمدة فى المركز الثاني وبلغت صادراتها إلى إيطاليا 26 مليون و672 ألف دولار في ابريل الماضي، ثم تركيا وكانت الصادرات المصرية إليها نحو 29 مليون و984 ألف دولار، أما المملكة العربية السعودية فقد كانت النحاس ومصنوعاته في المركز الثاني بقيمة صادرات بلغت 28 مليون و536 ألف دولار، أما الهند فقد كانت منتجات كيماوية غير عضوية في المركز الثاني بقيمة صادرات بلغت 24 مليون و432 ألف دولار.

أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد كانت صادرات الحديد والصلب والفولاذ في صدارة السلع المصدرة إليها بقيمة 40 مليون و846 ألف دولار في ابريل الماضي، يليها صادرات الملابس بقيمة 39 مليون و438 ألف دولار.