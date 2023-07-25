شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و49 مليون دولار صادرات مصر لأكبر 5 أسواق أبريل الماضى وإيطاليا بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الصادرات المصرية إلى أكبر 5 أسواق ارتفاعا طفيفا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق نحو مليار و63 مليون دولار في شهر ابريل الماضي، بينما كانت نحو مليار و49 مليون دولار في شهر ابريل عام 2022، بزيادة بلغت نحو 13 مليون و891 ألف دولار.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، قائمة الدول الخمس الأكثر استقبالا للصادرات المصرية خلال تلك الفترة، وجاءت إيطاليا في صدارة الترتيب حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 270 مليون و677 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 353 مليون و851 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ نحو 83 مليون دولار، يليها تركيا وبلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 265 مليون و737 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 151 مليون و432 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 114 مليون و305 ألف دولار.

وتضمنت قائمة الدول الخمس كلا من المملكة العربية السعودية، وبلغت صادرات مصر إليها نحو 201 مليون و149 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 182 مليون و664 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 18 مليون و485 ألف دولار، بالإضافة إلى الهند والتي استوردت منتجات مصرية بقيمة 183 مليون و985 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 149 مليون و483 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 34 مليون و502 ألف دولار، وأخيرا الصادرات المصرية إلى أمريكا والتي استوردت منتجات مصرية بقيمة 141 مليون و464 ألف دولار في ابريل الماضي، مقابل 211 مليون و690 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ 70 مليون و226 ألف دولار.