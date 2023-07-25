شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: مستمرون فى تنظيم ندوات التوعية الضريبية أون لاين للمصدرين والمستوردين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه بمناسبة بدء الربط بين المنظومة الجمركية "نافذة" ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنح مهلة للحالات الإستيرادية الطارئة فقط لتوفيق أوضاعها حتى الأول من أغسطس 2023 وكذلك مد التشغيل التجريبي للصادرات حتى الأول من سبتمبر 2023، فإن مصلحة الضرائب المصرية مستمرة فى تنظيم ندوات التوعية الضريبية أون لاين للمصدريين والمستوردين حول " منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة " وذلك يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع فى تمام الساعة السادسة مساء، موضحا أنه يتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات والرابط الخاص بها من خلال الصفحات الرسمية للمصلحة على (الفيسبوك، وتويتر، وانستجرام) وكذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة، لافتًا إلى توفير كافة الأدلة الإرشادية الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية .

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تم إنشاء جروبات على الواتس آب تضم عدد كبير من المصدرين والمستوردين، ويتم من خلال هذه الجروبات الرد على كافة الأسئلة والاستفسارات وتقديم حلول للعديد من المشكلات التي تواجه المصدرين والمستوردين بخوص الربط بين منظومة نافذة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتا إلى أنه يمكن للمصدرين والمستوردين التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل الخاص بمصلحة الضرائب المصرية على الخط الساخن 16395 لمساعدتهم فى الانضمام لهذه الجروبات على الواتس آب.

وأشار الدكتور فايز الضباعني إلى أن الهدف من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية هو القضاء على التقديرات الجزافية والعمل على إرساء العدالة الضريبية، وذلك إستنادا إلى الفاتورة الإلكترونية التى يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية المقدمة من كافة أطراف المعاملات التجارية والخدمية.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395 ، كما يمكن التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي :

[email protected]

وكذلك يمكن متابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصلحة من خلال :

قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب

https://www.youtube.com/@tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك:

https://www.facebook.com/tax.egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على تويتر:

https://twitter.com/tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على انستجرام:

https://www.instagram.com/tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على لينكد ان

https://www.linkedin.com/in/tax-egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على التليجرام

https://t.me/egypt_tax

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة و السبت .