شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط تطلق مجموعة جديدة من "المراكز المتنقلة للخدمات الحكومية" فى المدن الساحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدد من المراكز تكنولوجية متنقلة جديدة بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، وذلك لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين في المناطق الساحلية (الأسكندرية العالمين ومطروح) وذلك للتسهيل علي سكان هذة المدن والمصطافين الحصول علي للخدمات الحكومية حيث تقدم خدمات التوثيق بالتعاون مع وزارة العدل، وخدمات الأحوال المدنية بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مواصلة العمل و الجهود المبذولة لتوافر المزيد من المراكز التكنولوجية المتطورة الثابتة والمتنقلة لتغطي جميع المحافظات للتسهيل علي المواطنين في الحصول علي افضل الخدمات بأعلي جودة وأقل تكلفة ومن المستهدف تطوير 200 مركز تكنولوجي إضافي خلال العام 2023- 2024 من اجل تغطية عدد اكبر من المناطق و تقديم مزيد من الخدمات الحكومية، وتتمتع بمرونة التحرك إلى المواطن، ولا سيما في الأماكن التي تشهد تكدساً وكثافات سكانية مرتفعة، ومن بسنها المدن الساحلية وكذا جاري الاعداد لعمل المراكز التكنولوجية المتنقله في قري المشروع القومي "حياة كريمة".

ومن جانبه قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، إن المجموعة تحرص دائماً على رفع قدرات وإمكانات جميع شركاتها التابعة بشكل دائم ومستمر مع تعزيز وإضافة المزيد من التقنيات والبنية التحتية المتكاملة لخدمة التحول الرقمي في مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ويشهد مشروع "خدمات مصر" أكبر تجمع للخدمات الرقمية الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين من مكان واحد.

وتتواجد مراكز الخدمات المتنقلة الجديدة بجوار قسم شرطة مدينة الحمام، ك 82 طريق الساحل الشمالي أمام مول زهران، بجوار قسم شرطة مارينا، بجوار نقطة شرطة سيدي عبد الرحمن، بجوار قسم شرطة مدينة مرسى مطروح، وتعمل خلال الفترة الصباحية من 11 ص حتى 3 ظهرا والفترة المسائية من 7 ألى 9 مساء.