شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل محطة معالجة الصرف الصحى بالسادات بطاقة 40ألف م3/يوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تشغيل واحدة من أهم محطات معالجة الصرف الصحى بمدينة السادات، والتي تم بناؤها من خلال شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام وذلك لخدمة آلاف المواطنين بالمنطقة.

وتعمل المحطة التي تم إنجازها بطاقة 40 ألف م3/ يوم، بنظام المعالجة الثنائية والثلاثية، وتضم المعمل الخاص بها، لتحليل العينات بصورة دوية ومنظومة "الإسكادا" للتحكم الإلكتروني فى تشغيل المحطة، بحيث يتم الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثيا فى أعمال الزراعة طبقاً للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن وبمتابعة من المهندس محب سالم الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للشركة المنفذة .

وكان وفد من وزارة الإسكان يضم الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز مدينة السادات، والمهندس عبد المطلب عماره رئيس هيئه المجتمعات العمرانية، والمهندس كمال بهجات مساعد رئيس هيئه المجتمعات العمرانية، والمهندس محب منير سالم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركه المقاولات المصرية المنفذة للمحطة قام بجولة تفقدية؛ للاطمئنان على عمل المحطة وكفائتها، مشيدين بجهود إنجازها بمستوى عال من الجودة .