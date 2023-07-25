قرار عاجل من السعودية بشأن العمالة

الشارقة - اميمة ياسر - وجهت أمانة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بضرورة تقيد الشركات المتعاقدة مع الأمانة بقرار منع العمل تحت أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، حسب ما تنص عليه اللوائح والأنظمة.

يأتي هذا القرار بناءً على توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، وفي إطار الحرص والحفاظ على سلامة وصحة العاملين والالتزام بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة، وتجنيبهم ما قد يُسبب لهم المخاطر الصحية بسبب أشعة الشمس وحرارة الطقس المرتفعة مع مراعاة تكامل وجاهزية منظومة الخدمات المقدمة في العاصمة المقدسة.

وأكدت أمانة مكة المكرمة على الإدارات المشرفة على الشركات بتطبيق العقوبات في حق الشركات التي تخالف هذا القرار.