شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة إيمكو للملابس بقيمة 15.4 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة إيمكو للملابس الجاهزة بحجم تداول 3869 سهم بقيمة 15.4 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة ميد فيرت مصر للتجارة بحجم تداول 50 ألف سهم بقيمة 5 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 709.8 ألف سهم بقيمة 30.4 مليون جنيه عبر تنفيذ 32 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات هذا الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.172 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 400.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57.5 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.86% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.34%، والعرب على 9.8%، واستحوذت المؤسسات على 37.72% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.27%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 60.4 مليون جنيه، 9.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 42.8 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 14.7 مليون جنيه، 11.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 17479 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 21115 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 7317 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 3396 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 5051 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 5454 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1348 نقطة.