شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 25-7-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 25-7-2023.

إيقاف التداول على سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وجدوى للتنمية الصناعية.

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات هذا الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.172 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 400.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57.5 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.86% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.34%، والعرب على 9.8%، واستحوذت المؤسسات على 37.72% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.27%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 60.4 مليون جنيه، 9.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 42.8 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 14.7 مليون جنيه، 11.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 17479 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 21115 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 7317 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 3396 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 5051 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 5454 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1348 نقطة.

وصعدت أسهم 31 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 95 شركة، ولم تتغير مستويات 77 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 1.289 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.08%.

- حديد عز بسعر إغلاق 40.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.74%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 0.772 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.32%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 46.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.54%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 6.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.97%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري-1 بسعر إغلاق 0.169 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.14%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 7.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.53%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.38%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 14.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.95%.

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 24.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.07%.