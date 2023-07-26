شكرا لقرائتكم خبر عن الحبوب تتصدر قائمة أهم واردات مصر من روسيا فى أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الواردات المصرية من الحبوب جاءت على رأس قائمة أهم الواردات المصرية من روسيا فى شهر أبريل الماضى، حيث سجلت قيمة واردات الحبوب نحو 221 مليون و259 ألف دولار، بينما كانت نحو 116 مليون و226 ألف دولار فى شهر ابريل عام 2022، بزيادة بلغت نحو 105 مليون و33 ألف دولار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن إجمالى واردات مصر من روسيا سجلت ارتفاعا ملحوظا في تلك الفترة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من روسيا نحو 416 مليون و757 ألف دولار فى شهر أبريل الماضى، مقابل 262 مليون و817 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 153 مليون و940 ألف دولار.

وتضمنت قائمة أهم الواردات المصرية من روسيا كلا من وقود وزيوت معدنية بقيمة 117 مليون و990 ألف دولار فى أبريل الماضي، وفي المقابل تراجعت واردات سلع أخرى ومن أهمها واردات حديد وصلب – فولاذ وبلغت قيمتها 23 مليون و128 ألف دولار ابريل الماضى، مقابل 33 مليون و402 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 10 ملايين و274 ألف دولار، إلى جانب واردات شحوم وزيوت وتراجعت إلى 18 مليون و120 ألف دولار، بينما كانت 71 مليون و726 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ 53 مليون و606 ألف دولار، وأخيرا خشب ومصنوعاته وفحم خشبى وتراجعت قيمتها إلى 8 ملايين 415 ألف دولار أبريل الماضى، مقابل 27 مليون و370 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 18 مليون و955 ألف دولار.