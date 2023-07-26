شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستهدف تنفيذ العديد من مشروعات حقوق الطفل أبرزها توفير التعليم الجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف الخطة الاستثمارية للعام المإلى 23/2024 توجيه الاستثمارات العامة تجاه تحقيق أهداف محأور الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، خاصةً المحور الثانى "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" والمحور الثالث "حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب وكبار السن"، وذلك من خلال العديد من المُبادرات والبرامج والمشروعات، حيث تتمثل أهم مُستهدفات الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، التى تسعى خطة عام 23/2024 لتحقيقها فى رفع الوعى بحقوق الطفل، وتشجيع الـمُبادرات والأنشطة الـمُتعلّقة بحقوقه؛ ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، عند كافة الجهات المعنية بالأطفال؛ الحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى؛ تعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة، من خلال النهوض بجودة الخدمات الصحية الـمُقدّمة لهم، وزيادة تغطية خدمات رعاية الحمل الـمـنتظمة، وتقليل عدد وفيات الأطفال؛ الحد من استمرار الممارسات السلبية تجاه عمالة الأطفال، وتعزيز إنفإذ القوانين الُمنظِمَة لتشغيل الأطفال، وإنشاء المزيد من الخطوط الساخنة لنجدة الطفل.

وقال تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الحكومة تستهدف تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التنموية الخاصة بحقوق الطفل، وأبرزها توفير التعليم الجيد والتربية الـمعرفية: حيث تستهدف الخطة مُواصلة الجهود المبذولة، لتحقيق هدف الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان "ترسيخ مبدأ المصلحة ألفُضلى للطفل، عند كافة الجهات المعنية بالأطفال"، فضلًا عن مُواصلة الجهود المبذولة لرفع الوعى الثقافى لدى الأطفال، وذلك من خلال التوسّع فى إنشاء حضانات رياض الأطفال، وإحلال وتجديد (8) بيوت ثقافة للطفل، بالإضافة إلى استكمال مُجمّعات الأسرة والطفولة (مكاتب ونوادي) الطفل. وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للأطفال: حيث تستهدف الخطة مُواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان" تعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة من خلال النهوض بجودة الخدمات الصحية الـمُقدّمة لهم، وزيادة تغطية خدمات رعاية الحمل المنتظمة، وتقليل عدد وفيات الأطفال. فضلا عن توفير الرعاية الاجتماعية الشاملة للأطفال: حيث تستهدف الخطة مُواصلة الجهود المبذولة، لتحقيق هدف الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان"الحد من استمرار الممارسات، التى تندرج تحت اسوأ أشكال عمالة الأطفال، وتعزيز إنفإذ القوانين المُنظِمَة لتشغيل الأطفال، وإنشاء المزيد من الخطوط الساخنة لنجدة الطفل، ورفع الوعى بحقوق الطفل، وتشجيع المُبادرات والأنشطة الـمُتعلّقة بحقوقه"، كما تستهدف الخطة مُواصلة الجهود المبذولة، لتحقيق هدف الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان"الحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى"، وذلك من خلال توجيه استثمارات لتنفيذ العديد من المشروعات فى هذا المجال