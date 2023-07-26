الاقتصاد

سعر الطماطم من 2.5 إلى 5 جنيهات والبطاطس من 7 إلى 9 جنيهات للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الاربعاء ، حيث سجل سعر الطماطم من 2.5 إلى 5 جنيهات وسجل سعر البطاطس 7 إلى 9 جنيهات، والبصل بسعر من 10 إلى 15 جنيها، والكوسة من 3  إلى 7جنيهات.

وسجل سعر الجزر 7 جنيهات، والفاصوليا من 14 إلى 16 جنيها، والباذنجان البلدي 7 جنيهات، والرومى من 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الأبيض 6 إلى 9 جنيهات والفلفل الرومى 9 إلى 14 جنيها والفلفل الصوب 14 جنيها والفلفل الحامى 8 إلى 11 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الفلفل الألوان من 14 إلى 20 جنيها، والملوخية 5 جنيهات، والخيار من 9 إلى 12 جنيها، والخيار البلدى من 6 إلى 9 جنيهات، والبامية 24 و 30 جنيها، فيما بلغ سعر القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، والثوم من 18 إلى 24 جنيها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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