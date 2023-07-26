شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 12 شركة 110 آلاف جنيه لمخالفتها قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي 10 آلاف جنيه على 10 شركات وهم جينيال تورز، والمجموعة المصرية العقارية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، ورواد السياحة-رواد، وسبيد ميديكال، والأهلي للتنمية والاستثمار، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وجولدن بيراميدز بلازا، وأكرومصر للشدات والسقالات المعدنية.

يأتي ذلك التزامًا بأحكام المادتين (46) و(47) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفي ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023، وطبقًا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 96 لسنة 2023.

كما قررت اللجنة، تغريم شركتي رواد السياحة-رواد، والعربية لحليج الأقطان 5 آلاف جنيه، وذلك التزامًا بأحكام المادة (47) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفي ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023.