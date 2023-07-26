شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى مصر تسجل 2155 جنيها للجرام بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء استقرارا ملحوظا بعد انخفاض امس بحوالي 10 جنيهات وبلغ الذهب 2155 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر حيث يشهد الطلب على الذهب استقرار ملحوظ وكذلك هدوء في سعر الصرف وهو ما ينعكس على استقرار الأسعار طوال تعاملات هذا الأسبوع.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2155 جنيها.

عيار 18 يسجل 1847 جنيها.

عيار 24 يسجل 2463 جنيها.

الجنيه الذهب 17240 جنيها .

الذهب عالمياً

شهدت أسعار الذهب بداية هادئة لتداولات هذا الأسبوع ليتداول بالقرب من مستويات إغلاق الأسبوع الماضي، وذلك مع انتظار الأسواق لأسبوع حاسم بشكل كبير في مستقبل السياسة النقدية للبنك الفيدرالي وبالتالي لأوضاع العديد من الأصول المالية وعلى رأسها الذهب.

استطاع الأسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي التداول فوق المستوى 1950 دولار للأونصة الأمر الذي يحمي زخم الصعود بالنسبة للذهب في انتظار ما سيسفر عنه أحداث هذا الأسبوع والتي من شأنها أن تؤكد هذا الصعود أو تدفع الأسعار إلى الهبوط وكسر المستوى السابق ذكره.

وأشار تقرير جولد بيليون إلي أن هناك منطقة دعم حالية لأسعار الذهب من 1938 إلى 1950 ومن المتوقع أن تصمد أمام أي تراجعات في الأسعار حتى صدور اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم وبناءً عليه سيتحدد حركة الذهب خلال الفترة القادمة.

الأسواق خلال الفترة الأخيرة سعرت احتمال بنسبة تقترب من 100% لقيام البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع بمقدار 25 نقطة أساس، على أن يبدأ فترة انتظار طويلة دون تغيير في الفائدة ما قد يعتبر نهاية لدورة رفع الفائدة التي بدأت منذ العام الماضي، لكن حتى الآن لم يصدر أي تأكيد أو نفي لهذا السيناريو من قبل البنك الفيدرالي الذي أشار في أكثر من مناسبة أن قرارات البنك تعتمد على البيانات الاقتصادية التي تصدر قبله، وعند الاطلاع على البيانات الأخيرة نجد أن معدل التضخم قد تراجع بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة بالرغم من بقائه بعيد عن مستهدف البنك الفيدرالي وفق تحليل جولد بيليون.