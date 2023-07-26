شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية أمريكية فى مجالات خفض الانبعاثات والوقود النظيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع جولى سيركويرا مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية لشئون العلاقات الدولية والوفد المرافق لها سبل دعم التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وزيادتها خاصة فى مجال التحول الطاقى وخفض الانبعاثات وتوفير الخبرات والتكنولوجيات الحديثة المتخصصة فى تنفيذ جهود التقاط وتخزين الكربون وخفض انبعاثات الميثان.

وخلال اللقاء أكد الملا أن قطاع البترول يتطلع للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات التى تقدمها المعامل الأمريكية لشركائها فى مبادرة "صفر انبعاثات"، مؤكداً على التزام الدولة المصرية بالمعاهدات الدولية المختلفة التى تستهدف الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات ، وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول ينفذ حالياً عدة مشروعات لخفض الانبعاثات بمواقع العمل المختلفة بالتعاون مع الشركات الأجنبية ومنها عدة شركات أمريكية، لافتاً إلى أن القطاع يستهدف التوسع فى نشاط تموين الطائرات بالوقود النظيف وانتاجه فى مصر.

وأضاف الوزير أن مصر تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة مما يساهم فى تحقيق أهداف التحول الطاقى ويوفر أيضاً دعم كبير لصناعات القيمة المضافة، مشيراً إلى مبادرات منتدى غاز شرق المتوسط لخفض الانبعاثات وتموين السفن بالغاز المسال والتى تستهدف أن تصبح منطقة شرق المتوسط نموذجاً يحتذى به فى خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة بالإضافة إلى تحويل المنطقة إلى مركز عالمى لتموين السفن بالغاز المسال، وأشار الوزير إلى أن المنتدى يعد قصة نجاح تظهر مدى أهمية التكامل والترابط لتحقيق الأهداف المشتركة والفائدة للجميع، وأن أعضاء المنتدى يسعون للتوسع فى أنشطته ليشمل مصادر طاقة أخرى وتوسعة الرقعة الجغرافية للمنتدى لتشمل معظم منطقة البحر المتوسط فى المستقبل.

وأكد الملا على متانة العلاقات بين البلدين وتقديره لحرص الجانب الأمريكى على تنمية هذه العلاقات وتوفير الدعم الكامل لجهود خفض الانبعاثات فى قطاع البترول المصرى.

ومن جانبها أكدت مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية على دعم بلادها الكامل لقطاع الطاقة فى مصر وجهود خفض الانبعاثات فى منشآت قطاع البترول المختلفة ، مشيرة إلى أن وكالة التنمية والتجارة الأمريكية توفر دراسات جدوى للمشروعات الخاصة بخفض الانبعاثات وأن الشركات الأمريكية على استعداد تام لتوريد مكونات وحدات خفض الانبعاثات لمصر.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يقوم وفد من فريق العلماء العاملين بمعامل تكنولوجيا خفض الانبعاثات الأمريكية بزيارة مصر والاجتماع مع فرق العمل بالوزارات المعنية بجهود خفض الانبعاثات.

وأعربت عن تقديرها لما شهدته من منشآت عملاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة والفرصة التى حصلت عليها لتشهد مصر المستقبل.

ووجهت الدعوة لوزير البترول والثروة المعدنية لحضور اجتماعات مبادرة "صفر انبعاثات" والتى ستعقد فى سياتل بالولايات المتحدة الشهر القادم وزيارة المعامل الأمريكية المتخصصة فى تكنولوجيات خفض الانبعاثات والاطلاع على البرامج التدريبية التى تقدمها هذه المعامل.

حضر المباحثات المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.