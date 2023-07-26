شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: وفدٌ من هيئة التدريس بجامعة القاهرة يزُور العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
وفي مستهل الزيارة تم الترحيب بالوفد وتم تقديم عرض مختصر عن العاصمة الإدارية الجديدة، تبع ذلك جولة تفقدية شملت منطقة الأعمال المركزية، حيث تم صعود الطابق الـ74 بالبرج الأيقوني، لمشاهدة معالم المدينة من أعلى حيث يعد البرج الأيقوني الأعلي في قارة إفريقيا، والذي يبلغ ارتفاعه 385 مترا بعدد 84 طابقا باستخدامات مختلفة، ويعد هذا البرج من ضمن 20 برجا تقوم وزارة الاسكان بتنفيذها بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بأنشطة مختلفة، وتشمل أبراجاً إدارية وسكنية وفندقية وتجارية.
كما تم تقديم شرح وافٍ عن المدينة وأهم المعالم المتواجدة بها، ومنها الأحياء السكنية ومشروعات الحدائق المركزية "النهر الأخضر" والتي بدورها تصنف ضمن أكبر تجمع حدائق مركزية على مستوى العالم.
وفي نهاية الجولة عبر أعضاء الوفد عن إعجابه الشديد بما شاهدوه من حجم الإنجازات التي تنفذها الدولة المصرية في ظل اهتمام القيادة السياسية بإنشاء المدن الجديدة، ومنها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز