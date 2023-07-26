شكرا لقرائتكم خبر عن 21 شركة بقطاع مواد البناء تشارك فى معرض Big5 Nigeria لزيادة الصادرات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك 21 شركة مصرية بقطاع مواد البناء فى معرض Big5 construct Nigeria 2023 خلال الفترة من 5 إلي 7 سبتمبر القادم، وهو المعرض الأضخم لقطاع مواد البناء والمقام في العاصمة النيجيرية أبوجا، وذلك بتنظيم من المجلس التصديري لمواد البناء وأكسبو كونسلتنت العالمية بالتنسيق مع الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات وجهاز التمثيل التجاري في إطار استراتيجية الدولة المصرية لزيادة الصادرات وتحقيق مستهدف المائة مليار دولار.

وتأتي المشاركة المصرية في معرض Big5 نيجيريا في توقيت مهم خاصة مع اتجاه الحكومة المصرية لدعم خطط زيادة الصادرات للسوق الافريقي خاصة في قطاع مواد البناء والقطاع المندرجة تحته في ظل تحقيق أداء إيجابي لصادرات مواد البناء خلال النصف الأول من 2023.

وأعلن المجلس التصديري لمواد البناء في وقت سابق، أن إجمالى صادرات القطاعات المندرجة تحت مظلة المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء سجلت خلال الفترة من يناير إلى مايو 2023 قيمة 3 مليارات و234 مليون دولار مقارن بنفس الفترة لعام 2022 بقيمة قدرها 3 مليارات و183مليون دولار بزيادة بنسبة 2%.

ويعتبر Big5 construct Nigeria 2023 دفعة قوية للمصدرين لتوجيه منتجاتهم وتوقع عقود تصديرية على هامش المعرض للاستفادة من الإعفاءات الجمركية.