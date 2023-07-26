شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين الرقابة على الصادرات و"اكسبولينك" لبناء قدرات المصدرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اليوم المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مع محمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك ، بروتوكول تعاون فى مجال بناء القدرات والتدريب متضمناً برنامج مزاولة التصدير و برنامج المصدر المعتمد و غيرها من البرامج التى تقدمها الهيئة بهدف رفع و بناء قدرات المصدرين الجدد و رواد الأعمال، و شمل البروتوكول على عقد دورات تدريبية للمصدرين سواء كانوا أعضاء فى الجمعية أو خارجها خاصة ببرنامج مزاولة التصدير وبرنامج المصدر المعتمد وغيرها من البرامج التى تقدمها الهيئة بمركز التميز أو المراكز التابعة للهيئة ومنح المصدرين التابعين شهادة اجتياز البرنامج التدريبى لمزاولة التصدير بعد انتهاء البرنامج واجتياز الاختبار النهائى.

وينص البرتوكول، على إقامة محاضرات وندوات تثقيفية التابعين للجمعية لإطلاعهم على مهام عمل الهيئة وما تقوم به من أنشطة وما تقدمة من خدمات بالإضافة إلى أيه مستجدات تطرأ على العملية المنظمة للصادرات والواردات فيما يدخل ضمن اختصاص الهيئة سواء بمركز التميز أو المراكز التابعة له بباقى الفروع أو عبر المنصات الإلكترونية المختلفة كما يشمل البرتوكول تبادل البيانات إلكترونياً.

ومثل هيئة الرقابة على الصادرات كلا من الدكتورة إيمان النحاس رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والدكتور علاء نجم مسئول المشروعات التنموية كما حضر عن جمعية المصدرين كامل سالم مدير قطاع بناء القدرات واللوجستيات.