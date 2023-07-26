التعاملات المسائية.. تعرف على أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات.

ووفقا لموقع "مصراوي"، فإن سعر جرام الذهب كان قد ارتفع 10 جنيهات حتى منتصف تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، بحسب ما ذكر موقع "مصراوي":

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1440 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1851 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2160 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2469 جنيها للجرام.

كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 17280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1969 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الأربعاء، بزيادة 4.3 دولار، وبنسبة 0.22% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.