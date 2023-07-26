شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 26-7-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 26-7-2023.





إيقاف التداول على 6 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: مصر للفنادق، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وبلتون المالية القابضة، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد.





البورصة تخسر 3 مليارات جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.169 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 471.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 51.3 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.93%، والعرب على 6.07%، واستحوذت المؤسسات على 30.60% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.39%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 43 مليون جنيه، 62.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6 ملايين جنيه، 1.5 مليون جنيه، 79.2 مليون جنيه، 18.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 17396 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3159 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 21013 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 7283 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 3457 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 5114 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 5369 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.10% ليغلق عند مستوى 1363 نقطة.

وصعدت أسهم 42 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 76 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 460%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 119.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.277 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.52%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.127 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 8.55%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 0.263 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.20%.





وضمت الأسهم المتراجعة:- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 2.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.51%.

- حق اكتتاب شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري-1 بسعر إغلاق 0.147 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.02%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 28.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.50%.

- طاقة عربية بسعر إغلاق 9.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.98%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 0.999 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.13%.