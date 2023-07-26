أخبار البورصة اليوم الأربعاء 26-7-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 26-7-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.169 تريليون جنيه.





إيقاف التداول على 6 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: مصر للفنادق، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وبلتون المالية القابضة، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد.

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.169 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 471.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 51.3 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.93%، والعرب على 6.07%، واستحوذت المؤسسات على 30.60% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.39%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 43 مليون جنيه، 62.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6 ملايين جنيه، 1.5 مليون جنيه، 79.2 مليون جنيه، 18.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 17396 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3159 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 21013 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 7283 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 3457 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 5114 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 5369 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.10% ليغلق عند مستوى 1363 نقطة.

وصعدت أسهم 42 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 76 شركة.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، وأم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 250 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والعبوات الطبية، ومصر للفنادق عدد 100 ألف سهم، 1.05 مليون سهم، 1.9 مليون سهم، 210 سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 13.6 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والبنك التجاري الدولي (مصر)، عدد 46210 سهم، 6 ملايين سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومصر للفنادق، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 2 مليون سهم، 445 سهم، 249 سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 10 آلاف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي.

بلتون

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، عن إتمام كل الإجراءات القانونية، وفقًا للقانون والقواعد المنظمة لقيد أسهم زيادة رأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل نقدًا، بما يسمح ببدء تداول أسهم الزيادة في أقصر فترة زمنية ليبدأ تداول أسهم الزيادة غدًا الخميس.

موبكو

قالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على المساهمة في تأسيس شركة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه في إنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع كل من شركتي سكاتك النرويجية، والقابضة للبتروكيماويات (إيكم)، وجاري تحديد نسبة ومبلغ المساهمة في رأس مال الشركة الجديدة.

فوري

أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن دراسة فرصة الحصول على رخصة بنك رقمي على خلفية القوانين الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري، وستتمكن بموجبها الشركة من تقديم خدمات البنوك الرقمية لعملائها.