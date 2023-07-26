لتسجل أعلى مستوياتها منذ 22 عامًا.. الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفائدة الأمريكية

الشارقة - اميمة ياسر -

قرر الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي"، الأربعاء، رفع سعر الفائدة بنسبة 0.25%، بالرغم من تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبناءً على هذا القرار، ارتفعت أسعار الفائدة الأمريكية لتصبح في نطاق بين 5.25 و5.5%، وذلك بعد رفعها للمرة ة الحادية عشرة منذ مارس 2022، وفقا لموقع "مصراوي".

ويأتي قرار الفيدرالي بعد سلسلة من رفع الفائدة بدأها المركزي الأمريكي في مارس 2022 تزامنا مع التضخم المرتفع واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث رفعها للمرة الحادية عشرة منذ مارس 2022.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في أمريكا خلال شهر يونيو الماضي إلى 3% مقابل 4% خلال مايو الماضي، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أصدرها هذا الشهر.

ويعتقد كثير من الاقتصاديين أن رفع سعر الفائدة القياسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم هو الأخير، على الرغم من أنهم حذروا من أن هذا المعدل، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، من المرجح أن يظل في ذروته حتى عام 2024.