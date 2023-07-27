شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتراجع الدولار فى التداولات العالمية بنسبة 0.2 %؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الدولار الأمريكي موجة التعافي الإيجابي التي استمرت 5 جلسات متتالية، حيث بدأ الدولار فى الانخفاض بداية من جلسة الأمس كما استمر فى التراجع منخفضاً بنسبة 0.2% وفقاً لمؤشر الدولار الذى يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.

هذا وقد استقرت عوائد السندات الأمريكية لتحافظ على مكاسبها الأخيرة قبل اجتماع الفيدرالي اليوم، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات خلال جلسة الأمس ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 3.922%.

تماسك العائد على السندات الحكومية يحد من مكاسب الذهب بسبب العلاقة العكسية التي تربط بينهما، منذ كون ارتفاع العائد على السندات يسحب الاستثمارات من أسواق الذهب.

ويرتبط سعر الدولار بصورة مباشرة بقرارات تحريك الفائدة الأمريكية ومع رفع الفائدة 25 نقطة أساس قد يشهد الدولار تعافي، وكان الهبوط في الدولار الفترة الماضية بسبب الإقبال على المخاطرة والاتجاه للأسهم.