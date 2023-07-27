شكرا لقرائتكم خبر عن ترخيص 17918مركبة "زيرو" و9389 دراجة نارية و6994 سيارة و925 نقل خلال يونيو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر يونية 2023 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 9389 مركبة كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1340مركبة موديل 2020 و2492مركبة موديل 2021و6257مركبة موديل2022 و7099مركبة موديل 2023 و730 مركبه موديل 2024

وأضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 6994سيارة ملاكي من بينها 250سيارة موديل 2020 و151 سيارة موديل 2021و1384 سيارة موديل 2022و4838سيارات موديل 2023 و371 موديل 2024

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالى أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 9389 من بينها 1032موديل 2020 و2226موديل 2021و4475دراجة موديل 2022 و 1655دراجه نارية موديل 2023.

دراجة واحدة موديل 2024

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 925 سيارة من بينها 10سيارة نقل موديل 2020 و46 سيارة نقل موديل 2021 و228موديل 2022 و 229سيارة نقل موديل 2023و342