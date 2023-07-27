أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الخميس 27 يوليو 2023

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في الأسواق اليوم الخميس 27 يوليو 2023 وسط استقرار ملحوظ للذهب للأسبوع الثالث على التوالي بين مستويات 2155 إلى 2170 جنيها للجرام.

وخلال السطور التالية نرصد أسعار الذهب اليوم الخميس...

عيار 18 يسجل 1847 جنيها.

عيار 24 يسجل 2463 جنيها.

الجنيه الذهب 17240 جنيها.

التحركات المستقرة لأسعار الذهب في مصر خلال هذه الفترة ناتجة عن استقرار العوامل المستخدمة في تسعير الذهب في مصر، مثل سعر صرف الدولار في السوق الموازية والطلب على الذهب المتراجع خلال هذه الفترة بالإضافة إلى ضعف السيولة النقدية لدى المتعاملين في الأسواق.

من جهة أخرى أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر يوم أمس عن شهادات دولارية بأجل 3 سنوات بنسبة عائد 7% يصرف بالدولار كل 3 أشهر، وبنسبة 9% تصرف مقدماً عن الثلاث سنوات بالجنيه المصري.

الشهادات تستهدف الدولار المكتنز لدى الأفراد، وقد أشارت البنوك في عدة تصريحات أن البنك لن يسأل الأفراد عن مصدر الأموال عند فتح الشهادة أياً كان المبلغ المراد إيداعه، وذلك من أجل العمل على طمأنة الأسواق والمودعين.