شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الآن فى البنوك المصرية أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 27-7-2023، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وقرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى (البنك المركزي) أمس الأربعاء رفع معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 22 عاما، وذلك بعد تثبيتها خلال الاجتماع الأخير فى يونيو الماضى فى استجابة للبيانات التى أظهرت تباطؤا فى معدل التضخم. وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى - فى ختام اجتماعاتها أمس - رفع معدلات الفائدة الرئيسية لتتراوح من 5.25٪ إلى 5.5٪، وهى الزيادة الـ11 منذ مارس 2022

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.