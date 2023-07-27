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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الآن فى البنوك المصرية أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
وقرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى (البنك المركزي) أمس الأربعاء رفع معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 22 عاما، وذلك بعد تثبيتها خلال الاجتماع الأخير فى يونيو الماضى فى استجابة للبيانات التى أظهرت تباطؤا فى معدل التضخم.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى - فى ختام اجتماعاتها أمس - رفع معدلات الفائدة الرئيسية لتتراوح من 5.25٪ إلى 5.5٪، وهى الزيادة الـ11 منذ مارس 2022
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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
30.84 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.
30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.
30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.
30.90 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.
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