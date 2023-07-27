شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الخميس فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 27-7-2023، وفقا لتحديثات البنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وقرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى (البنك المركزي) أمس الأربعاء رفع معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 22 عاما، وذلك بعد تثبيتها خلال الاجتماع الأخير فى يونيو الماضى فى استجابة للبيانات التى أظهرت تباطؤا فى معدل التضخم. وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى - فى ختام اجتماعاتها أمس - رفع معدلات الفائدة الرئيسية لتتراوح من 5.25٪ إلى 5.5٪، وهى الزيادة الـ11 منذ مارس 2022.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

8.22 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة

8.04 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.