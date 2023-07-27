شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى: ارتفاع محافظ الهاتف المحمول 20% لتصل إلى 34 مليون محفظة بنهاية يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك المركزي أن إجمالي عدد محافظ الهاتف المحمول ارتفع بنحو 20% لتبلغ 34 مليون محفظة بنهاية يونيو الماضي من خلال 30 مقدم خدمة (تشمل شركات الإتصالات وذلك من خلال 23 بنكا)، فيما بلغت متوسط الزيادة العالمية نحو 13%.

وأضاف المركزي - في بيان اليوم الخميس - أن قيم المعاملات الشهرية لمحافظ الهاتف المحمول، ارتفعت بنحو 152% لتتخطى 100 مليار جنيه،فيما بلغ متوسط الزيادة العالمية نحو22%.

وأشار المركزي إلى أن عدد العمليات الشهرية لمحافظ الهاتف المحمول،حققت نموا بلغ 130% ليبلغ نحو 85 مليون عملية بنهاية يونيو الماضي، فيما بلغ متوسط الزيادة العالمي نحو 19%.

وأوضح أن محافظ الهاتف المحمول، تتيح تحويل واستقبال الأموال من وإلى أي محفظة(p2p)، كما أنها تسمح بالسحب والإيداع من خلال مقدمي الخدمات و(ATMs).

وأوضح أنه يمكن للعملاء الإيداع في المحفظة من خلال البطاقات والحسابات البنكية(AVL)،كما يمكنهم من خلال محفظة الهاتف المحمول، دفع الفواتير، وشحن أرصدة المحمول، وتجديد التراخيص ودفع الخدمات والتبرعات ،بالإضافة إلى الدفع والشراء(P2M) من خلال مواقع وتطبيقات الإنترنت ولدى المتاجر باستخدام (R2P&QRCODE).

ونوه بأنه يمكن من خلال محفظة الهاتف المحمول انشاء بطاقة افتراضية للشراء من خلال الإنترنت(VCN) واستقبال الحوالات من الخارج على المحفظة.