شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري ومدينة نصر للإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 582.388 مليون شهادة، مجموعة أي أف جي القابضة إلى 295.925 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي إلى 213.555 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية إلى 128.869 مليون شهاد، فيما استقر رصيد شهادات إيداع كل من المصرية للاتصالات عند 273.272 مليون شهادة، وحديد عز عند 73.663 مليون شهادة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.179 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 70.2 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.06% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.24%، والعرب على 6.7%، واستحوذت المؤسسات على 22.32% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.67%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 36.3 مليون جنيه، 24.8 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 41.7 مليون جنيه، 55.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 159.6 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 17339 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3144 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 20910 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 7256 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 3516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 5171 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.10% ليغلق عند مستوى 5202 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 1347 نقطة.