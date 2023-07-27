شكرا لقرائتكم خبر عن هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية: المبادرة فرصة ذهبية لكل أصحاب المشروعات لتلقى الدعم والحصول على فرص استثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، خلال لقائه الحصرى مع جريدة ”الخليج 365” أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هي فرصة لكل أصحاب المشروعات الخضراء الذكية للحصول على الدعم الفني والتقني لمشروعاتهم القائمة بالإضافة إلى الحصول على الفرص الاستثمارية والتمويلية المختلفة، مشيرًا إلى ان فرصة المشاركة في المبادرة متاحه لجميع المواطنين من كافة محافظات جمهورية مصر العربية، حيث تضم المبادرة 6 فئات متمثلين فى الشركات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة "مرتبطة بمبادرة حياة كريمة"، الشركات الناشئة، المشروعات المرتبطة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

وأشاد السفير هشام بدر بالمشروعات التي تم عرضها في النسخة الأولى من المبادرة لما قدمته من أثر بيئي وتنموي واقتصادي كبير، مؤكدًا أن جميع المشروعات التي استوفت للشروط تم منحها الفرصة للعرض في المؤتمر الوطني للمبادرة والذي حضره عدد كبير من المستثمرين والشخصيات الهامة، بالإضافة إلى حصولهم على برامج تدريبية وورش عمل.

واستعرض بدر فرص الاستثمار والدعم التي حصل عليها الـ18 مشروع الفائزين في الدورة الأولى، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتبني 6 مشروعات، وقامت منظمة الغذاء العالمى بتنبي مشروعين، بالإضافة إلى تلقي الدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والعديد من شركات القطاع الخاص.

واستكمالًا لتلك النجاحات، تم إطلاق الدورة الثانية من المبادرة بجميع المحافظات تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع عدد كبير من الوزارات والجهات المعنية مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الخارجية ، وزارة البيئة ، وزارة التنمية المحلية، وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة.

وسيكون للـ18 مشروع الفائزين بنهاية هذه الدورة من المبادرة عدة مزايا أبرزها فرص الاستثمار المختلفة وفرصة لعرض المشروع في مؤتمر المناخ في الإمارات العربية المتحدة COP28، بالإضافة إلى جوائز مادية لأول ثلاث مراكز بكل فئة من فئات المبادرة بقيمة 750 ألف للمركز الأول و500 الف للمركز الثانى و250 للمركز الثالث.

والجدير بالذكر أنه تم مد فترة التقديم للدورة الثانية من المبادرة حتى نهاية شهر أغسطس حرصًا من لجنة تنظيم المبادرة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشروعات للمشاركة ويمكن التقديم والإطلاع على كافة الشروط الآن من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة https://www.sgg.eg/