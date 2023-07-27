أخبار البورصة اليوم الخميس 27-7-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 27-7-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.179 تريليون جنيه.

إيقاف التداول على 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بلتون المالية القابضة، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمشروعات الصناعية والهندسية، ومصر للفنادق، والعالمية للاستثمار والتنمية، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وبلتون المالية القابضة.

البورصة تربح 10 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.179 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 70.2 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.06% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.24%، والعرب على 6.7%، واستحوذت المؤسسات على 22.32% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.67%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 36.3 مليون جنيه، 24.8 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 41.7 مليون جنيه، 55.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 159.6 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 17339 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3144 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 20910 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 7256 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 3516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 5171 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.10% ليغلق عند مستوى 5202 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 1347 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 55 شركة، ولم تتغير مستويات 78 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 400 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والحديد والصلب المصرية عدد مليون سهم، 85 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 5400 سهم، 3055 سهم، 58.4 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومصر للفنادق، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 500 ألف سهم، 250 ألف سهم، 27.4 ألف سهم، 4316 سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 14640 سهم، 547.5 ألف سهم، على التوالي.

أطلس للاستثمار

أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، شراء المساهم محمود حسن جاب الله حسان عدد 36.9 مليون سهم بسعر 0.27 جنيه بقيمة إجمالية 10 ملايين جنيه، ليرتفع نسبة المساهم من 10.536% إلى 16.205%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية والسندات.

العامة لاستصلاح الأراضي

قالت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على إرجاء بحث النظر في قرار الجمعية العامة غير العادية، والمتضمن تكليف مجلس إدارة الشركة بإعداد دراسة تفصيلية قانونية ومالية لتوضيح رؤية وموقف الشركة من الدمج أو التصفية، وذلك بعد تحقيق الشركة صافي أرباح 5 ملايين جنيه خلال الفترة من 1 أكتوبر عام 2022 وحتى 31 ديسمبر عام 2022، وتحقيق صافي ربح 8 ملايين جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس عام 2023.

مطاحن مصر الوسطى

أعلنت شركة مطاحن مصر الوسطى، تحقيق إيرادات بلغت 581.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 552.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 5.28%، وبلغ صافي ربح بعد الضريبة بلغ 122.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 110.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 11.25%.