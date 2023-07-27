شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 27-7-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 27-7-2023.

إيقاف التداول على 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بلتون المالية القابضة، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمشروعات الصناعية والهندسية، ومصر للفنادق، والعالمية للاستثمار والتنمية، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وبلتون المالية القابضة.

البورصة تربح 10 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.179 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 70.2 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.06% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.24%، والعرب على 6.7%، واستحوذت المؤسسات على 22.32% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.67%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 36.3 مليون جنيه، 24.8 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 41.7 مليون جنيه، 55.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 159.6 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 17339 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3144 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 20910 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 7256 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 3516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 5171 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.10% ليغلق عند مستوى 5202 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 1347 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 55 شركة، ولم تتغير مستويات 78 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.332 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.86%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.52%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.285 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.47%.

- حق اكتتاب شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري-1 بسعر إغلاق 0.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.84%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 0.436 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.08%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 0.932 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.71%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.404 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.94%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 4.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.13%.

- السويدي إليكتريك بسعر إغلاق 18.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.61%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 9.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.59%.