شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 12 قطاعًا بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "مواد البناء" بنسبة 5.3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها مواد البناء بنسبة 5.3%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 4.7%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.7%، وصعدت قطاعات التجارة والموزعون، وخدمات النقل والشحن، والعقارات بنسبة 3.4%، 3.3%، 3%، على التوالي، وقفز قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والسياحة والترفيه بنسبة 2.8%، 2.3%، على الترتيب.

وزاد قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.4%، ثم قطاعا الخدمات التعليمية، والبنوك بنسبة 1.2%، وأخيرًا قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.1%، فيما تراجعت 4 قطاعات وهم المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات المالية غير المصرفية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.4%، 1.7%، 0.3%، 0.2%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 18207.82 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 3702.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 5443.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 22090.14 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 5479.98 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 20 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.239 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.6%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 789.6 مليار جنيه إلى 802.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.6%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 245.5 مليار جنيه إلى 252 مليار جنيه بنسبة نمو 2.6%.