شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات خضراء نفذتها الدولة فى قطاع النقل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت الدولة المصرية عددا من المشروعات الخضراء فى كافة القطاعات لمواجهة تغير المناخ كمشروعات تبطين الترع فى الرى والطاقة الشمسية فى الكهرباء ومشروعات القطارات الكهربائية فى النقل، وتستهدف الحكومة وصول نسبة المشروعات الخضراء لـ50% بنهاية 2024/2025.

يتكون الاقتصاد الأخضر من 6 محاور مهمة، تتمثل فى "المبانى الخضراء، والطاقة المتجددة بكل مشتملاتها سواء طاقة شمسية أو طاقة رياح، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة النفايات"، وقد استحوذ قطاع النقل على النسبة الأعلى من إجمالي المخصصات الموجهة للمشروعات الخضراء هذا العام باستثمارات بلغت قيمتها 300 مليار جنيه.

أبرز مشروعات النقل النظيف

1- مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر بإجمالي تكلفة 2.7 مليار يورو. وسيستفيد من مونوريل العاصمة الإدارية 600 ألف راكب يومياً. بينما سيستفيد من خط مونوريل 6 أكتوبر 650 ألف راكب يومياً.

2- مشروع القطار الكهربائي السريع بإجمالي تكلفة 519.5 مليار جنيه.

3- مشروع القطار الكهربائي الخفيف والذي تصل تكلفته إلى 44.9 مليار جنيه. وسيستفيد منه مليون راكب يوميا

ووصلت تكلفة المشروعات الخضراء في خطة العام المالي "2022-2023" إلى 336 مليار جنيه في عديدٍ من القطاعات منها :

1- النقل 300 مليار

2- الكهرباء 2.4 مليار

3- التنمية الـمحليّة 2.8 مليار

4- والري 26.4 مليار

5- الإسكان 4.5 مليار

6- 38 مليار جنيه للصرف الصحي المستدام.

7- 25 مليار جنيه للطاقة النظيفة.

8- 22 مليار جنيه لمياه الشرب النظيفة.

9- 18.5 مليار جنيه لتحسين البيئة.

10- 14 مليار جنيه للري المستدام.

11- 11 مليار جنيه للزراعة المستدامة.