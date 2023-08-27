شكرا لقرائتكم خبر عن تطور أسعار الخضراوات فى الأسواق.. الكوسة بـ11 جنيها للكيلو والطماطم بـ8 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم لأحد 27 أغسطس 2023، حيث سجل سعر كيلو الطماطم من 4.5 إلى 8 جنيهات وسجل سعر البطاطس8 إلى 11 جنيهات بزيادة 3 جنيهات، والبصل بسعر من 14 إلى 17 جنيها، والكوسة من 7 إلى 11 جنيهات.

وسجل سعر الجزر 7 إلى 10 جنيهات ، والفاصوليا من 22 إلى 30 جنيها بزيادة 6 جنيهات، والباذنجان البلدي 3 إلى 6 جنيهات والرومى من 3 إلى 7 جنيهات والباذنجان الأبيض 4 إلى 6 جنيهات والفلفل الرومى من 7 إلى 11 جنيها والصوب بنفس السعر والفلفل الحامي من 7 إلى 10 جنيها والفلفل الألوان من 14 إلى 30 جنيها والملوخية من 3 إلى 5 جنيهات والخيار 9 إلى 13 جنيها والثوم من 24 إلى 30 جنيها

يشار إلى أن هذه الأسعار تعبر عن أسعار سوق الجملة فى القاهرة الكبرى فقط ويضاف إليها تكاليف النقل ومكاسب التجار بنسبة 10 إلي 15% حسب كل منطقة، لذلك تكون الأسعار للمستهلك مختلفة من منطقة إلى أخرى.