شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية: حوافز جديدة لبدء التشغيل للمجمع الصناعى النموذجى بالجنينة والشباك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق الحدودية والنائية، يرافقه المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية واللواء أشرف عطية محافظ أسوان منطقة نصر النوبة للوقوف على احتياجات المنطقة من الناحية الإنتاجية والصناعة.

وجاء ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية المناطق الحدودية وتنشيط الحركة الاستثمارية والصناعية فيها.

وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق الحدودية والنائية على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهالى النوبة وقيام الدولة متمثلة في هيئة التنمية الصناعية ببناء مجمع صناعى علي اعلي مستوي من التصميم والتنفيذ وبتكلفة كبيرة وكذلك تذليل كافة التحديات ووضع الحلول الفورية، واشاد بالتعاون المثمر بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمحافظة، وهيئة تنمية الصعيد، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة الثروة المعدنية، حيث يعبر ذلك عن أن أجهزة الدولة مهتمة بالمشاركة وتقديم كافة التيسيرات لمساعدة المستثمرين الجادين علي بدء العمل والإنتاج.

وأكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الزيارة تعكس حرص الدولة على دعم الاستثمار الصناعي بمنطقة نصر النوبة بأسوان في ظل توجيهات القيادة السياسية بدفع عجلة التنمية الصناعية بالصعيد، لافتاً إلى أن مجمع الصناعات الصغيرة بنصر النوبة يعد صرحا تنمويا صناعيا جديدا بمحافظة أسوان.

وشدد "عبد الكريم" على أن هيئة التنمية الصناعية تسعى إلي رفع كفاءة المناطق الصناعية بأسوان حتى تتمكن المحافظة من الدخول بقوة على خريطة الاستثمار الصناعي بمصر، لافتاً إلي سعى الهيئة من خلال إنشاء المجمع الصناعي للارتقاء بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية التى اشتهرت بها المحافظة، لتوفير فرص عمل وتعميق التصنيع المحلى ورفع جودة وتنافسية المنتجات وفتح أسواق محلية تصديرية للمشروعات القائمة والجديدة في أسوان.

وقال رئيس التنمية الصناعية، إن الهيئة تقدم تيسيرات وحوافز غير مسبوقة منها حوافز إجرائية ومالية ومستندية لأصحاب الوحدات الصناعية بمجمع الحنينة والشباك، معلناً إنتهاء الهيئة من تسليم عقود الوحدات والورش للمنتفعين من بين 308 مصنع وورشة حرفية تم طرحها مؤخراً من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشار المهندس محمد عبد الكريم إلي أن هيئة التنمية الصناعية نجحت في بناء مجمع صناعى نموذجي علي أعلى مستوي من التصميم والتنفيذ وبتكلفة كبيرة، وكذلك عملت الهيئة على تذليل كافة التحديات ووضع الحلول الفورية في ظل تعاون دائم بين الهيئة والمحافظة وهيئة تنمية الصعيد، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة الثروة المعدنية

واستمع المهندس محمد عبد الكريم ووفد هيئة التنمية الصناعية لكافة المطالب من أصحاب المصانع والوحدات الإنتاجية، كما أكد على التعامل الفوري مع كافة المطالب وحلها بأسرع وقت في ظل قنوات إتصال دائمة ومفتوحة على مدار 14 ساعة في اليوم بهيئة التنمية الصناعية للتعامل الفوري والجاد مع مطالب وشكاوي المستثمرين.

ومن جانبه أشار اللواء أشرف عطية إلى حرص القيادة السياسية على توفير فرص عمل للشباب من خلال تشجيعهم للإتجاه نحو العمل الحر، وتجسد ذلك فى إنشاء المرحلة الأولى بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بشكل نموذجى وراقى بمساحة 17.5 فدان من إجمالي 56 فدان مخصصة للمنطقة لتنوع الأنشطة بها ما بين الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، وغيرها من الأنشطة الإنتاجية الأخرى.

وقدم المستثمرون الشباب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى مع تقديرهم الشديد لزيارة مستشار رئيس الجمهورية والاهتمام بأهالى النوبة، وتقديم كافة التسهيلات فى مختلف قطاعات العمل بما ساهم فى توفير حياة كريمة لهم.

وشارك في الجولة اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد واللواء محمد سليم رئيس مركزية فروع الهيئة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة ، وأيضاً النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب عن نصر النوبة، والمهندس احمد عبد الرؤوف مدير ادارة المشروعات بالهيئة.