سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 27-8-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد الموافق 27-8-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العربية والإسلامية والأجنبية والمصرية المختلفة.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

قدر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

أما سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

عرض سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

شهد سعر الدولار في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

طرح سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

حقق سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري إلى 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري قدر بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.