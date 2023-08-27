شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة ماسترز للفنادق بقيمة 26.4 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، تنفيذ صفقة على شركة ماسترز للفنادق والخدمات السياحية بحجم تداول 12 ألف سهم بقيمة 26.4 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما نفذت صفقة على شركة أكتوبر للمطاحن والصناعات الغذائية بحجم تداول 25.7 ألف سهم بقيمة 2.6 مليون جنيه، وصفقة على شركة دوتس للصناعات الهندسية بحجم تداول 15.2 ألف سهم بقيمة 1.5 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 193.1 ألف سهم بقيمة 32.4 مليون جنيه عبر تنفيذ 26 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.256 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 596.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.7 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74%، واستحوذت المؤسسات على 24.63% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.36%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 64.8 مليون جنيه، 20.1 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 308.4 ألف جنيه، 59 مليون جنيه، 30.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 18516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 22420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 7750 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 3741 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 5505 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 5511 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1375 نقطة.