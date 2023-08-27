كيف تستفيد مصر من الانضمام لمجموعة «بريكس»؟.. وزير التموين يوضح

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن فوائد انضمام مصر لتجمع بريكس خلال الأيام الماضية.

وقال المصيلحي، في فيديو نشرته وزارة التموين عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، إن الفائدة دائمًا بقدر المجهود، وبذلنا مجهودا ليس بالقليل مع روسيا والصين والهند، خاصة أن لدينا اتفاقية تجارية بعدم وجود جمارك مع البرازيل، بالتالي المجال مفتوح.

وأضاف وزير التموين: "إذا استطعنا دعم البنية الأساسية اللازمة للتعامل بالعملات المحلية، سواء في مصر أو الدول الأخرى، يمكننا تقليل الفجوة الدولارية الموجودة في الميزان التجاري."

وأكمل: "ويُمكننا زيادة صادرتنا والتقليل من اعتمادنا على الدولار، خاصة في ظل الظروف التي نعيشها، حيث ستؤدي إلى انفراجة جيدة ونوع من ضبط التضخم."

وتابع وزير التموين الدكتور علي المصيلحي: "دخولنا في تجمع بريكس، سيكون أحد العوامل الدافعة لضبط هذا الأمر."

وكان قادة مجموعة "بريكس" قد أعلنوا عن انضمام 6 دول جديدة إلى التكتل الاقتصادي، من بينهم 3 دول عربية هم مصر والسعودية والإمارات، في خطوة تستهدف تقوية التحالف وتعزيز دوره العالمي.